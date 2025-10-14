2025-10-14 10:59:58
Δυνατές επιδόσεις και ανατροπές σημειώθηκαν στη χθεσινή τηλεοπτική μέρα, με τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν γερά τα ποσοστά και την ενημέρωση να διατηρεί τη δυναμική της.

Στην κορυφή βρέθηκε το «The Chase» του MEGA με 19,6%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στη ζώνη των quiz shows. Ακολούθησε το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA με 16,4%, που παραμένει σταθερά  αγαπημένη ενημερωτική εκπομπή του απογεύματος.

Στην τρίτη θέση ανέβηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha με 12,2%, δείχνοντας ότι οι ρεαλιστικές ιστορίες συνεχίζουν να κερδίζουν το κοινό. Ο «Τροχός της Τύχης» συγκέντρωσε 12,3%, κρατώντας δυνατή τη θέση του στην prime time ψυχαγωγία.

Ακολούθησε το «Deal»με 10,4%, ενώ το «Rouk Zouk» της Ζέτας Μακρυπούλια σημείωσε 9,6%, διατηρώντας το σταθερό του κοινό. Πολύ κοντά και το «Cash or Trash» με 9,3%,.

Στη συνέχεια, το «5x5» κινήθηκε στο 7,2%, όπως και η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ με 7,2%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ σημείωσε 7,0%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Το ‘Χουμε!» με 4,5% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,0%.

Πηγή: tvnea.com
«Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
«Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι Αποκαλύψεις
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι "Αποκαλύψεις"
