Φωτογραφία για «Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους Μαριανίνας Κριεζή, «ζωντανεύει» ξανά, με μία βαθιά συγκινητική επανεκτέλεση για το πρώτο trailer της σειράς του MEGA και απογειώνει μια ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και τη λύτρωση, που έρχεται μέσα από τον πόνο.

Δείτε το πρώτο trailer της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» και απολαύστε το ομότιτλο τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη:

«Μια νύχτα μόνο», το τραγούδι και οι συντελεστές της επανεκτέλεσης

Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Στίχοι/Μουσική: Μαριανίνα Κριεζή/ Δήμητρα Γαλάνη

Γιώργος Μπουσούνης: Μπάσο/Κρουστά/ Πιάνο/ Πλήκτρα

Δημήτρης Μπαρμπαγάλας: Κιθάρα/ Γιουκαλίλι

Ντίνος Χατζηιορδάνου: Ακορντεόν


Ενορχήστρωση: Γιώργος Μπουσούνης

Ηχογράφηση/ Μίξη: Γιώργος Γκίνης/ Γιώργος Μπουσούνης

Εργαστήριο Ήχου: ΜΟΡΦΙΚΗ ΡΟΗ

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη η νέα σειρά του MEGA, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο, όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος είναι δυσδιάκριτα.

Η Αρετή (Μαριλίτα Λαμπροπούλου), διακεκριμένη αρχιτέκτονας και μητέρα που παλεύει για τη ζωή του παιδιού της, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα και θα αλλάξει τη ζωή της. Ο Οδυσσέας (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και συναισθηματικά απόμακρος άνδρας, που κουβαλά μια βαριά «σκιά» από το παρελθόν του. Είναι εκείνος όμως, που θα ταράξει τα θεμέλια της λογικής, των αξιών και κάθε άμυνάς της. Μια πρόταση, μια νύχτα και ένας έρωτας που κανείς τους δεν περίμενε να γεννηθεί, μα και κανείς τους δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.

Μια αγάπη που γεννιέται, εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα και μια νύχτα, που θα καθορίσει για πάντα τις ζωές τους. Γιατί όσα τους ενώνουν, θα αποδειχθούν πιο δυνατά από όσα τους χωρίζουν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA - MEGA

