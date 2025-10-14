2025-10-14 10:59:58
Φωτογραφία για Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι Αποκαλύψεις
Η τηλεοπτική μάχη του μεσημεριού συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις στη ζώνη , καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να μοιράζουν την προτίμησή τους ανάμεσα σε ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με τα  στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» σημείωσε 10,0%, διατηρώντας σταθερή πορεία.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 7,1%. Το «Live You» ανέβηκε, φτάνοντας το 8,1%. Αντίθετα, η εκπομπή «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2,2%, γεγονός. 

Συνολικά, η ημέρα κύλησε με μικρές ανατροπές, αλλά η τάση δείχνει πως το κοινό αναζητά περισσότερο φρέσκο περιεχόμενο και νέα πρόσωπα στη μεσημεριανή ζώνη.

*Μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Στην 4η θέση η Σκορδά...
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Στην 4η θέση η Σκορδά...
ΣΚΑΪ: Νέο live show με νεανικό προφίλ στη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
ΣΚΑΪ: Νέο live show με νεανικό προφίλ στη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Στην πρώτη θέση η Αλήθειες με τη Ζήνα στην μεσημεριανή ζώνη
Στην πρώτη θέση η Αλήθειες με τη Ζήνα στην μεσημεριανή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
«Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Tvnea.com – «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (trailer)
Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Tvnea.com – «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (trailer)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)