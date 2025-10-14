2025-10-14 10:59:58

Η τηλεοπτική μάχη του μεσημεριού συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις στη ζώνη , καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να μοιράζουν την προτίμησή τους ανάμεσα σε ενημέρωση και ψυχαγωγία.



Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» σημείωσε 10,0%, διατηρώντας σταθερή πορεία.



Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 7,1%. Το «Live You» ανέβηκε, φτάνοντας το 8,1%. Αντίθετα, η εκπομπή «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2,2%, γεγονός.



Συνολικά, η ημέρα κύλησε με μικρές ανατροπές, αλλά η τάση δείχνει πως το κοινό αναζητά περισσότερο φρέσκο περιεχόμενο και νέα πρόσωπα στη μεσημεριανή ζώνη.



*Μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com



