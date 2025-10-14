Ο κίνδυνος να μετεξελιχθούν τα φαρμακεία σε "σούπερ μάρκετ καλλυντικών" και η διείσδυση του ιδιωτικού κεφαλαίου είναι οι δύο μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος, σε μια εποχή μάλιστα που το φαρμακείο καλείται να παίξει κρίσιμο ρόλο στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.

Το θέμα απασχόλησε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Οι εξελίξεις του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη", στο πλαίσιο του συνεδρίου - έκθεσης Pharma Point 2025 που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στην ίδια συζήτηση διατυπώθηκε προβληματισμός για την υπερπληθώρα φαρμακείων και τη μη αξιοποίηση της δυνατότητας που έχει νομοθετηθεί για τις συνενώσεις τους. Παράλληλα, απευθύνθηκαν συστάσεις προς φαρμακοποιούς να βγάλουν από τα ράφια τους προϊόντα που έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απ. Βαλτάς: «Πιστέψτε στην υπεραξία σας»

Το φαρμακείο του 2035 που σχεδιάζεται στην Ευρώπη έχει ως βάση τις υπηρεσίες υγείας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, καλώντας τους φαρμακοποιούς να στήσουν το φαρμακείο τους επιστημονικά, επενδύοντας στην υπεραξία τους.

«Όταν κάνετε μια ανακαίνιση στο φαρμακείο, μη μου βάζετε έναν χώρο 50 τ.μ. για τις εταιρίες καλλυντικών. Φτιάξτε...

... μια γωνιά συμβουλευτικής με κλειστή πόρτα και βάλτε μέσα τον ασθενή. Αυτή είναι η υπεραξία σας. Θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι οι εποχές άλλαξαν, οι υπηρεσίες είναι στα φαρμακεία», τόνισε, προσθέτοντας: «Αν πιστεύετε ότι το φαρμακείο είναι απλώς ένα κατάστημα που πουλάει καλλυντικά εγώ διαφωνώ. Στήστε το επιστημονικά, είστε επιστήμονες, είστε εξειδικευμένοι.»

"Διώξτε τα γυαλιά ηλίου από τα φαρμακεία"

Ο κ. Βαλτάς χτύπησε "καμπανάκι" για τον κίνδυνο απώλειας κεκτημένων, λόγω της διάθεσης προϊόντων άλλων κλάδων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γυαλιά ηλίου. Υπενθύμισε την σφοδρή αντίδραση του κλάδου των οπτικών, όταν νομοθετήθηκε η διάθεση υγρών φακών επαφής από τα φαρμακεία και διερωτήθηκε γιατί υπάρχουν φαρμακεία που πωλούν γυαλιά ηλίου.

«Τι είναι το γυαλί ηλίου; Μας προφυλάσσει από την ηλιακή ακτινοβολία, άρα είναι είδος που πρέπει να υπάρχει στο φαρμακείο;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε:



«Σας παρακαλώ διώξτε τα γυαλιά ηλίου από τα φαρμακεία. Δώστε το δικαίωμα και σε αυτούς να έχουν κάτι που το δικαιούνται. Δεν είναι δυνατό συνέχεια να παίρνεις και να αφαιρείς από κάποιους κι αυτοί όταν διεκδικούν κάτι και το έχουν ξαφνικά να το δουν παράνομα στα φαρμακεία. Θα πάνε θα διαμαρτυρηθούν και τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε άλλα».

Οι συνενώσεις φαρμακείων που δεν προχώρησαν

Τα 10.800 φαρμακεία που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε αναλογία πληθυσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 1.200 που λειτουργούν μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερα από όσα έχει ολόκληρη η Αυστρία, όπως είπε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Από τη μια πλευρά το γεγονός δίνει μια δυναμική στον κλάδο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την πρωτοβάθμια υγεία σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν γιατροί. Από την άλλη, δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας στο 17% των φαρμακείων με περιορισμένο τζίρο.

Ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε φαρμακοποιούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συστήσουν εταιρεία, χωρίς να χάσουν την άδειά τους, δεν έχει την προσδοκώμενη αποδοχή και εφαρμογή. Όπως είπε ο κ. Βαλτάς, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την παροχή κινήτρων προς φαρμακοποιούς ώστε να προχωρήσουν σε συνενώσεις.

«Θα είναι φορολογικό μόνο; δεν μου αρκεί εμένα. Θα είναι μια επιχορήγηση 15.000 ευρώ ανά φαρμακείο; θα το δούμε. Κάτι όμως πρέπει να γίνει», σημείωσε.

Οι δύο προκλήσεις για τα φαρμακεία σήμερα

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της ΠΦΣ, Ηλία Δημητρέλλο, τα ελληνικά φαρμακεία αντιμετωπίζουν σήμερα δύο μεγάλες προκλήσεις, στις οποίες ο κλάδος πρέπει να απαντήσει:

Τον κίνδυνο να μετεξελιχθούν σε σούπερ μάρκετ.

«Βλέπουμε να μπαίνουν προϊόντα στα φαρμακεία, τα οποία σύμφωνα με το ΠΔ 312/92 δεν επιτρέπονται», παρατήρησε. Κάλεσε τους φαρμακοποιούς να αναλογιστούν ότι είναι ένα επάγγελμα που χαίρει κάποιας προστασίας και επεσήμανε τον κίνδυνο να χάσουν μέρος αυτής της προστασίας.



«Αν πάτε να ομοιάσετε με τα σούπερ μάρκετ, θα υπάρξει κίνδυνος να χάσετε το μονοπώλιό σας, δηλαδή το φάρμακο. Ευλόγως θα σου πει το σούπερ μάρκετ ή το κατάστημα καλλυντικών ‘κύριοι εσείς πουλάτε τα δικά μου, εγώ γιατί να μην πουλάω το φάρμακο; Θα βάλω κι εγώ έναν φαρμακοποιό υπάλληλο», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε να διαφυλαχθεί ο υγειονομικός και επιστημονικός ρόλος των φαρμακείων.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η είσοδος στα φαρμακεία του ιδιωτικού κεφαλαίου, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που επιτρέπει σε έναν ιδιώτη μη φαρμακοποιό να μετέχει με 99% σε μια εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρέλο, αυτό γίνεται με τρεις τρόπους:

- Άκουσαν από κάπου ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση, ότι το φαρμακείο έχει μεγάλα περιθώρια κέρδους, ένα Ελντοράντο που αξίζει κανείς να επενδύσει.



«Είναι οι μισές περιπτώσεις και είναι αυτοί που κλείνουν πιο γρήγορα».

- Αυτοί οι οποίοι έχουν εταιρείες με είδη που εμπορεύονται τα φαρμακεία, όπως υγειονομικό και ορθοπαιδικό υλικό, αλλά και cannabis shops. Επίσης, υπάρχουν φαρμακεία που ελέγχονται από Κλινικές ή Οίκους Ευγηρίας

- Είσοδος funds που αγοράζουν μεγάλα φαρμακεία, μεταφέρουν και στήνουν νέα σημεία



«Δεν έχω καμία ιδέα από πού είναι αυτά τα funds. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αγοράζουν για να πουλήσουν κάποια δεδομένη στιγμή που ελπίζουν ότι θα αλλάξει προς το χειρότερο το νομοθετικό πλαίσιο», είπε.

Ο κ. Δημητρέλλος κάλεσε την Πολιτεία να επαναφέρει περιορισμούς στην είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου, αλλά και τους φαρμακευτικούς που θέλουν να δώσουν το φαρμακείο τους να δείξουν "φαρμακευτικό πατριωτισμό".

πηγή: ιατρονετ

