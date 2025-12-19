2025-12-19 20:57:52
Φωτογραφία για Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος καταργούνται, λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας sidirodromikanea
