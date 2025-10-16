2025-10-16 13:38:14

Τρεις επιβάτες που περιφέρονταν σε ένα τοπικό τρένο αφότου έφτασε στον τελικό του σταθμό, έπιασαν τον οδηγό αιφνιδιασμένο στην Κολωνία. Η αστυνομία αναζητά ένα άγνωστο άτομο για το ότι μόλυνε το βαγόνι του τρένου με τρία κοτόπουλα.dw.com (Ντόιτσε Βέλε)Ξεχασμένοι ή εγκαταλελειμμένοι; Ίσως μια ακόμη πιο παράξενη ερώτηση από το «ποιος φέρνει τις κότες στο τρένο;» είναι «ποιος τις αφήνει εκεί;»Η sidirodromikanea

