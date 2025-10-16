Η Δέσποινα Καμπούρη ήταν εκείνη που τόλμησε να κάνει στον Γιώργο Λιάγκα την ερώτηση που πολλοί σκέφτονταν, αλλά κανείς δεν είχε ρωτήσει μέχρι σήμερα, το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, στο Πρωινό.Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως έχει ήδη συμφωνήσει να παραχωρήσει συνέντευξη σε εκπομπή του ΣΚΑΪ — και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά ούτε και με τη γνωστή του ψηφιακή «συνοδοιπόρο», την Αθηνά.Η αναφορά αυτή πέρασε αρχικά στα ψιλά, ωστόσο η Καμπούρη δεν το άφησε να περάσει έτσι. Με χιούμορ, τον προκάλεσε να αποκαλύψει περισσότερα, ειδικά μετά τον θόρυβο που είχε προκληθεί πρόσφατα γύρω από την ακύρωση της προγραμματισμένης του εμφάνισης στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου.Ο Γιώργος Λιάγκας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, εξήγησε πως αρχικά είχε ζητήσει απλώς αναβολή της συνέντευξης, αλλά τελικά αποφάσισε να την ακυρώσει οριστικά για προσωπικούς λόγους.«Πριν είπες ότι θα πας καλεσμένος σε μια εκπομπή του ΣΚΑΪ. Μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία; Γιατί ήσουν καλεσμένος σε εκπομπή του δικού μας καναλιού, δεν πήγες, έγινε ο χαμούλης, τώρα λες ότι θα πας αλλού. Προκαλείς!», του είπε η Δέσποινα Καμπούρη.Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Τώρα με φέρνεις σε δύσκολη θέση, αλλά επειδή ποτέ δεν υπεκφεύγω και δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν τι να ρωτήσει και τι να μη ρωτήσει… Έγινε κακός χαμούλης, εγώ δεν είπα τίποτα ποτέ. Δεν αποκάλυψα ποτέ αν είμαι καλεσμένος, δεν το ξεκίνησα το θέμα εγώ αυτό. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα γι αυτήν την πρόσκληση και γι αυτήν την εκπομπή. Επειδή σέβομαι το κανάλι στο οποίο είμαι. Και δεν πρόκειται να πω ποτέ τίποτα».Και συνέχισε: «Είναι θέμα προσωπικό. Όντως είχα αποδεχτεί μια πρόσκληση και όντως 10 μέρες πριν από την εγγραφή, για δικούς μου προσωπικούς λόγους δεν αρνήθηκα την πρόσκληση, είπα και ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα. Ξεκάθαρα, ήμουν απόλυτα ειλικρινής. Ήταν μια αναβολή από τη δικιά μου μεριά. Μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν πραγματικά και δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσω συνέχεια. Με στεναχώρησαν πραγματικά πράγματα που ειπώθηκαν. Είχα όντως αποδεχτεί με χαρά μια πρόσκληση, γιατί ήμουν ο πρώτος καλεσμένος πριν από 10 χρόνια, είχα πει ναι και μετά για προσωπικούς λόγους είπα “θα έρθω αλλά αργότερα”. Και μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα που με στεναχώρησαν. Έχω θέση σε όλα τα πράγματα, αλλά σεβόμενος το κανάλι δεν θα την πω».Πηγή: tvnea.com