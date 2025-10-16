





Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό παραμένει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA σημείωσε 23,1%, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 20,8%, συνεχίζοντας να καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις και έντονο ανταγωνισμό για την κορυφή.

Αξιοσημείωτη άνοδο παρουσίασε το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το οποίο ανέβηκε στην τρίτη θέση με 10,5%.

Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 8,4%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» του Open κατέγραψε 5,7%. Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2,5%, κλείνοντας τον πίνακα της πρωινής ενημερωτικής ζώνης.

Η μάχη της πρωινής ενημέρωσης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή τους στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία εξακολουθεί να κρατά τα ηνία στην πρωινή τηλεοπτική ενημέρωση.

Πηγή: tvnea.com