Τα συστήματα του HMVO της ΗΔΙΚΑ πρόκειται να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης. Η διακοπή θα επηρεάσει τη δυνατότητα εκτέλεσης φαρμάκων που φέρουν αποκλειστικά QR code μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που ακολουθεί καθώς και το πότε ακριβώς πρόκειται να συμβεί αυτό:







Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ – Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO

Από την Κυριακή 02/11/2025 στις 22:00 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025 στις 04:00 δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα του HMVO λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισής τους.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δε θα μπορούν να εκτελεστούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσα φαρμακευτικά σκευάσματα φέρουν αποκλειστικά QR code. Τα υπόλοιπα σκευάσματα θα μπορούν να εκτελεστούν κανονικά.







farmakopoioi