2025-10-16 12:50:03
Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” επιστρέφουν δυναμικά μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.
Από χθές το βράδυ προβάλλεται μάλιστα ολοκαίνουργιο τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής, που δίνει μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.
Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Άδωνις Γεωργιάδης “επιστρατεύεται” για να προαναγγείλει με τον δικό του τρόπο ότι ο πιο ανατρεπτικός “μπελάς” της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, στον ΑΝΤ1.
Πηγή: tvnea.com
Από χθές το βράδυ προβάλλεται μάλιστα ολοκαίνουργιο τρέιλερ της σατιρικής εκπομπής, που δίνει μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.
Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Άδωνις Γεωργιάδης “επιστρατεύεται” για να προαναγγείλει με τον δικό του τρόπο ότι ο πιο ανατρεπτικός “μπελάς” της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, στον ΑΝΤ1.
Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Ο Δικαστής»: Ποια μέρα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ