Μέχρι την Παρασκευή θα έχει υπογραφεί η απόφαση για τα λεγόμενα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), που θα επιτρέψει τη διάθεσή τους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Παράλληλα, στο ερανιστικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί έως τα τέλη του μηνός, προβλέπεται ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών.Τη δέσμευση αυτή έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε ημερίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΕΣ), με κεντρικό θέμα τα Εμβόλια. Σημείωσε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο των 11.000 φαρμακείων, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΕΣ κ. Απόστολος Βαλτάς ευχαρίστησε τον υπουργό για το γεγονός ότι .... τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να διαθέσουν έως και 65.000 συνταγές για ΦΥΚ επί συνόλου 160.000 και υποσχέθηκε ότι η διάθεση μέσω των φαρμακείων θα αποδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος.Ζητούμενο πάντως παραμένει ποια από τα φάρμακα αυτά τελικά θα μπορούν να διατεθούν και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτό που είναι βέβαιο ότι η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μόνο εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος σήμερα έχει δύο δυνατότητες: Πρώτον, να παραλαμβάνει από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δεύτερον, στο σπίτι του μέσω ειδικής ιδιωτικής εταιρείας.Όσον αφορά τα εμβόλια, ο υπουργός Υγείας τα χαρακτήρισε ότι αποτελούν το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιατρικής που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξαφάνιση ασθενειών με μεγάλη νοσηρότητα και και θνησιμότητα. Όπως είπε, θα καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσουμε ως χώρα τα φαρμακεία για να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς ειδικά έναντι του ιού HPV για να εκριζώσουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.virus.com.gr