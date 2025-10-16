2025-10-16 16:45:02
Φωτογραφία για Αύριο Παρασκευή η απόφαση για τα ΦΥΚ στα φαρμακεία!
Μέχρι την Παρασκευή θα έχει υπογραφεί η απόφαση για τα λεγόμενα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), που θα επιτρέψει τη διάθεσή τους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Παράλληλα, στο ερανιστικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί έως τα τέλη του μηνός, προβλέπεται ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών.

Τη δέσμευση αυτή έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε ημερίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΕΣ), με κεντρικό θέμα τα Εμβόλια. Σημείωσε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το δίκτυο των 11.000 φαρμακείων, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΕΣ κ. Απόστολος Βαλτάς ευχαρίστησε τον υπουργό για το γεγονός ότι .... τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να διαθέσουν έως και 65.000 συνταγές για ΦΥΚ επί συνόλου 160.000 και υποσχέθηκε ότι η διάθεση μέσω των φαρμακείων θα αποδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος.


Ζητούμενο πάντως παραμένει ποια από τα φάρμακα αυτά τελικά θα μπορούν να διατεθούν και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Αυτό που είναι βέβαιο ότι η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μόνο εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο ασθενής, ο οποίος σήμερα έχει δύο δυνατότητες: Πρώτον, να παραλαμβάνει από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δεύτερον, στο σπίτι του μέσω ειδικής ιδιωτικής εταιρείας.

Όσον αφορά τα εμβόλια, ο υπουργός Υγείας τα χαρακτήρισε ότι αποτελούν το μεγαλύτερο επίτευγμα της ιατρικής που έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξαφάνιση ασθενειών με μεγάλη νοσηρότητα και και θνησιμότητα. Όπως είπε, θα καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσουμε ως χώρα τα φαρμακεία για να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς ειδικά έναντι του ιού HPV για να εκριζώσουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
virus.com.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
«Ανίκανος, αλλά με όπλο στη Χίο»: Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη καταγγέλλει την απόφαση αποπομπής
Pharma Point 2025: Φαρμακεία - σούπερ μάρκετ καλλυντικών ή μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας;
Pharma Point 2025: Φαρμακεία - σούπερ μάρκετ καλλυντικών ή μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας;
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Το Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο στον πρόγραμμα του ΑΝΤ1 - Τι συμβαίνει;
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Hellenic Train: =Κανένα δρομολόγιο αύριο λόγω απεργίας
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
Γιατί καθυστερεί η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα
Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
«The Floor»: Διαβάστε τα πάντα για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
Μη διαθεσιμότητα των συστημάτων του HMVO τα ξημερώματα Δευτέρας 3/11/25
Απίστευτο αλλά αληθινό: Κότες στη πρώτη θέση τρένου! - . Η αστυνομία αναζητά άγνωστο άτομο!
Απίστευτο αλλά αληθινό: Κότες στη πρώτη θέση τρένου! - . Η αστυνομία αναζητά άγνωστο άτομο!
Η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” και το ΑΙ επιστρατεύει τον Άδωνι Γεωργιάδη για το τρέιλερ
Η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” και το ΑΙ επιστρατεύει τον Άδωνι Γεωργιάδη για το τρέιλερ