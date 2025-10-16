Μία εντυπωσιακή αρένα. 100 αποφασισμένοι παίκτες. Άπειρες ερωτήσεις γνώσεων με πρωτότυπη μορφή και βασικό μηχανισμό την αναγνώριση εικόνων. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά συστατικά του «The Floor», του πιο φανταστικού και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνιδιού-show παγκοσμίως, που κάνει πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

Με την αμεσότητα, το αστείρευτο χιούμορ, την ενέργεια και την παιχνιδιάρικη διάθεση που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται σε μία εντυπωσιακή αρένα 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας – και δίνει το σύνθημα για απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Το «The Floor» ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και 50.000 ευρώ στον μεγάλο τελικό!

Μια «κλεφτή»... ματιά στους 100 παίκτες!

Ταξίδεψαν μέχρι την Ολλανδία και έζησαν τη μοναδική εμπειρία του πρώτου κύκλου. Είναι ηλικίας 19 έως 69 χρονών και ανάμεσά τους υπάρχουν φοιτητές, οδηγοί, υπάλληλοι και αστυνομικοί. Αγρότες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι και μαθηματικοί. Πολιτικοί μηχανικοί και σεισμολόγοι. Άλλωστε, σε αυτό το τηλεπαιχνίδι γνώσεων δεν χρειάζεται να έχεις... εξειδικευμένες γνώσεις. Όλοι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Κάποιοι δηλώνουν ανταγωνιστικοί, ενώ άλλοι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να ρισκάρουν και να μάθουν πράγματα που, ενδεχομένως, να μη γνωρίζουν. Κάποιοι έχουν δυνατή μνήμη, κοφτερό μάτι και καλό... αυτί – χρήσιμο στις στρατηγικές συμμαχίες (ή στη διάλυσή τους). Άλλοι πάλι, βρίσκουν χαρά στο να δοκιμάζουν τα όρια των συμπαικτών τους. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, μέσα από το παιχνίδι, ανακαλύπτουν τη ψυχραιμία τους και την παιδικότητά τους.

*Trivia*

Το format δημιουργήθηκε το 2023 από τον John de Mol – ιδρυτή των Talpa Studios και υπεύθυνο για παγκόσμια formats («The Voice», «Big Brother» κ.ά.). Από τότε, έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 20 χώρες.

Τα γυρίσματα των δύο πρώτων κύκλων πραγματοποιήθηκαν στο υπερσύγχρονο Media Park και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios στην Ολλανδία. Εκεί, οι συντελεστές υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή με ιδιαίτερη αγάπη, θέρμη και ενθουσιασμό. Ο Γιώργος Λιανός, μέλη της ελληνικής παραγωγής και φυσικά οι παίκτες απήλαυσαν στο έπακρο το νέο τηλεπαιχνίδι-show και την πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησαν σαν να είναι... «πενθήμερη εκδρομή», που θα θυμούνται για καιρό. Τα συναισθήματα της χαράς και του ενθουσιασμού δεν κατέκλυσαν μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Ολλανδούς συντελεστές που κατέταξαν την αποστολή μας σε μία από τις καλύτερες που έχουν περάσει.

Κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού γίνεται χρήση, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, της τεχνητής νοημοσύνης.

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ







Πηγή: tvnea.com