





Η #Παρέα επιστρέφει ανανεωμένη στην ΕΡΤ1, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 22:00! Και φέτος ο Γιώργος Κουβαράς μάς προσκαλεί σ’ ένα μουσικό ταξίδι, που ξυπνάει μνήμες και συναισθήματα μέσα από το καλό ελληνικό τραγούδι.







Με προσκεκλημένους κορυφαίους δημιουργούς, ερμηνευτές και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους και με καλούς φίλους, η #Παρέα συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, ανανεωμένη, διευρυμένη και γεμάτη εκπλήξεις.







Με μια ορχήστρα σπουδαίων μουσικών και μαέστρο τον Γιώργο Μπουσούνη, με αφιερώματα σε μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές, με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών στο χώρο του Πολιτισμού, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την ψυχαγωγία με τη διασκέδαση.







Eπεισόδιο 1o: «Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα»







Η #Παρέα κάνει πρεμιέρα με ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Ο Γιώργος Κουβαράς παρουσιάζει μια μοναδική βραδιά με μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του μεγάλου λαϊκού μας συνθέτη, με άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του και με σπάνια βίντεο από το Αρχείο της ΕΡΤ.

Ποιο ήταν το πρώτο –άγνωστο– τραγούδι που έγραψε, όντας ακόμη μαθητής; Πώς γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου; Ποιοι ήταν οι αυθεντικοί στίχοι του στο «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι»; Αυτά και άλλα πολλά άγνωστα ή λιγότερο γνωστά στιγμιότυπα από τη ζωή του Καλδάρα, μαζί με τα υπέροχα τραγούδια του συνθέτουν μια βραδιά γεμάτη κέφι και συγκίνηση στην #Παρέα.







Προσκεκλημένοι του Γιώργου Κουβαρά οι συνθέτες Χρήστος Νικολόπουλος και Κώστας Καλδάρας, γιoς του Απόστολου, οι ερμηνευτές Στέλιος Διονυσίου, Βασίλης Λέκκας, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Σοφία Παπάζογλου, Ζωή Παπαδοπούλου, ο ηθοποιός Κωστής Σαββιδάκης και οι δημοσιογράφοι Λόλα Νταϊφά και Κώστας Μπαλαχούτης.







Παρουσίαση – αρχισυνταξία: Γιώργος Κουβαράς

Σκηνοθεσία: Κώστας Μυλωνάς

Εκτέλεση παραγωγής: Rhodium Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ

