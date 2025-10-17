2025-10-17 11:02:11
Επειδή τα… άπλυτα της επικαιρότητας έχουν γίνει στοίβα και κάποιος πρέπει να αρχίσει να βάζει μία τάξη στο χάος, το «Πλυντήριο», το αντιδελτίο του ΣΚΑΪ, που παρουσιάζει η Νεφέλη Μεγκ, επιστρέφει για να βάλει την πιο αποτελεσματική μπουγάδα!

Κανένας επίμονος λεκές δεν πρόκειται να αντισταθεί στον ισχυρό καθαριστικό παράγοντα που λέγεται «αιχμηρό σχόλιο» και αυτό θα επιστρατεύσει η Νεφέλη Μεγκ. Σε αυτό το «Πλυντήριο» δεν έχουν θέση τα μαλακτικά και δεν γίνεται καμία διάκριση χρωμάτων, όλα μπαίνουν στην ίδια πλύση!

Το «Πλυντήριο» επιστρέφει για να κάνει καθαρισμό σε βάθος, να εξοντώσει λεκέδες και δυσάρεστες… οσμές και να φέρει τηλεοπτική φρεσκάδα που διαρκεί!

Το πιο αποτελεσματικό «Πλυντήριο» είναι εδώ!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.35, ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ!

Πηγή: tvnea.com
