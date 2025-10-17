2025-10-17 09:37:32
Φωτογραφία για ΦΣΑ: Ενημέρωση για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ αρχαιρεσίες την ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/25

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους, ΕΚΤΟΣ των φαρμακοποιών που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του α.ν. 517/1968, και για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2018, οι οποίοι κατά την παρ. 1 αποτελούν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου (παρ. 2, άρθρο 6, ν.5041/2023).

 

Ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. της 13ης και σε περίπτωση μη απαρτίας της 14ης Δεκεμβρίου 2025, αναρτήθηκε (14.10.25) στα γραφεία του Συλλόγου (Μυλλέρου 1 – Αθήνα 10436, 1ος όροφος). Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 25, του ν.5041/2023, ενστάσεις κατά του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου υποβάλλονται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κατάρτισή του.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :  Οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ή/και να θέσουν υποψηφιότητα για οιοδήποτε αξίωμα στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Ως εκ τούτου ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στον ανηρτημένο κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών (παρ.2, άρθρο 6, ν.5041/2023)

 

Άρθρο 23, Ν.5041/2023

Προσόντα και κωλύματα εκλογής μέλους του Δ.Σ.





Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να:

α) είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός κάτοχος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου,

β) μην έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

γ) μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας

ελευθερίας, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, παραχάραξη, παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187, περί εγκληματικής οργάνωσης, και 187Α, περί τρομοκρατικών πράξεων - τρομοκρατικής οργάνωσης, του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

 

Στον Σύλλογο μας, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, βάζουν υποψηφιότητα προ τριάντα (30) ημερών, και με γραπτή δήλωση τους μετέχουν ενός συγκεκριμένου συνδυασμού.

 

Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συνδυασμό. Η δήλωση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, ή να είναι σε Υ.Δ. μέσα από το GOV.

 

 

Δηλαδή :  για τις εκλογές της 14ης -12-2025  (ημέρα Κυριακή), οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο

 

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13-11-2025,  ΗΜΕΡΑ Πέμπτη  ΚΑΙ ΕΩΣ 14:30.

 

Κάθε συνδυασμός, θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που προβλέπει ο νόμος σε κάθε ενότητα (ΔΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΣ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ)   πλέον τριών (3),  δηλαδή:

1. - Δώδεκα (12) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.

2. – Έξι (6) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., καθώς και

3. - Είκοσι έξι (26) τακτικούς και είκοσι έξι (26) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στον Π.Φ.Σ.

 

Είκοσι (20) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., θα συνέλθει σε συνεδρίαση (21.11.2025) και θα προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

 

Θα υπάρχουν πέντε ενότητες, όπου θα κληθείτε να ψηφίσετε σε κάθε ενότητα : Οι ενότητες αυτές  θα περιλαμβάνουν τους υποψηφίους για το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους υποψηφίους αντιπροσώπους για τον Π.Φ.Σ.

 

Αναλυτικά, οι ενότητες για τις οποίες θα κληθείτε να ψηφίσετε είναι οι εξής, και μπορείτε να θέσετε ένα σταυρό (μία ψήφο) σε κάθε ενότητα :

 

·  ΔΣ

·  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΣ

·  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΣ

·  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ

·  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ

 

Για την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών της 14ης Δεκεμβρίου 2025, θα σας σταλούν ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για την διαδικασία των εκλογών.

 

 

Οι αρχαιρεσίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής θα πραγματοποιηθούν

 

στις  14 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή (στη περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την 13η.11.25) 

 

 

Οι φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΑ των οποίων το όνομα θα  συμπεριληφθεί στον ανηρτημένο την  14.10.2025  κατάλογο ψηφισάντων μελών, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από 08:00 το πρωί της 14ης Δεκεμβρίου 2025 έως στις 19:00 ώρα της ιδίας ημέρας. 

 

Στο Σύλλογο μας, που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, το μέλος ψηφίζει θέτοντας έναν σταυρό σε κάθε ενότητα δηλ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ.

 

 

 

 

Οι αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. της (13ης  και σε περίπτωση μη απαρτίας) της  14ης Δεκεμβρίου 2025, θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη παρ. 1, άρθρο 24, ν.5041/2023.

Μαζί με τη πρόσκληση των αρχαιρεσιών θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει όλα τα μέλη να έχουν πραγματοποιήσει επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσα στην πλατφόρμα του Φ.Σ.Α. για να μπορούν να παρακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία ψηφοφορίας και να ψηφίσουν.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:

 

1.    Μπαίνετε στη πλατφόρμα του Φ.Σ.Α. με τους κωδικούς σας

2.    Πάνω στη μαύρη γραμμή αριστερά επιλέξτε «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

3.    Επιλέξτε «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΗ ΦΣΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

4.    Για κάθε μέλος του φαρμακείου πατάτε τα μπλέ γράμματα για επικαιροποίηση στοιχείων. Αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων τα διορθώνετε. Μετά κλικάρετε όποια επιλογή θέλετε για τη διάθεση των στοιχείων σας.

5.    Τέλος πατάτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6.    Η επικαιροποίηση ολοκληρώθηκε.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ                        ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ




farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η επάρκεια των εμβολίων στην Ελλάδα ενόψει του χειμώνα: Γρίπη, COVID-19, RSV στο επίκεντρο γιατρών, φαρμακοποιών και ΕΟΔΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
Την Κυριακή εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Την Κυριακή εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»
Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
H Microsoft ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΟΥ ΜΕ AI ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Windows 11 PC
H Microsoft ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΟΥ ΜΕ AI ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Windows 11 PC