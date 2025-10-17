ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους, ΕΚΤΟΣ των φαρμακοποιών που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του α.ν. 517/1968, και για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2018, οι οποίοι κατά την παρ. 1 αποτελούν μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, που δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Φαρμακευτικού Συλλόγου (παρ. 2, άρθρο 6, ν.5041/2023).

Ο κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. της 13ης και σε περίπτωση μη απαρτίας της 14ης Δεκεμβρίου 2025, αναρτήθηκε (14.10.25) στα γραφεία του Συλλόγου (Μυλλέρου 1 – Αθήνα 10436, 1ος όροφος). Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 25, του ν.5041/2023, ενστάσεις κατά του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου υποβάλλονται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κατάρτισή του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι ορισθέντες με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ή/και να θέσουν υποψηφιότητα για οιοδήποτε αξίωμα στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Ως εκ τούτου ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στον ανηρτημένο κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών (παρ.2, άρθρο 6, ν.5041/2023)

Άρθρο 23, Ν.5041/2023

Προσόντα και κωλύματα εκλογής μέλους του Δ.Σ.







Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να:

α) είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός κάτοχος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου,

β) μην έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,

γ) μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας

ελευθερίας, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, παραχάραξη, παράβαση κακουργηματικού χαρακτήρα των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187, περί εγκληματικής οργάνωσης, και 187Α, περί τρομοκρατικών πράξεων - τρομοκρατικής οργάνωσης, του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

Στο Σύλλογο μας, που ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, το μέλος ψηφίζει θέτοντας έναν σταυρό σε κάθε ενότητα δηλ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ.

Οι αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. της (13ης και σε περίπτωση μη απαρτίας) της 14ης Δεκεμβρίου 2025, θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη παρ. 1, άρθρο 24, ν.5041/2023.

Μαζί με τη πρόσκληση των αρχαιρεσιών θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει όλα τα μέλη να έχουν πραγματοποιήσει επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσα στην πλατφόρμα του Φ.Σ.Α. για να μπορούν να παρακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία ψηφοφορίας και να ψηφίσουν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:

1. Μπαίνετε στη πλατφόρμα του Φ.Σ.Α. με τους κωδικούς σας

2. Πάνω στη μαύρη γραμμή αριστερά επιλέξτε «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

3. Επιλέξτε «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕΛΗ ΦΣΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

4. Για κάθε μέλος του φαρμακείου πατάτε τα μπλέ γράμματα για επικαιροποίηση στοιχείων. Αν υπάρχει αλλαγή στοιχείων τα διορθώνετε. Μετά κλικάρετε όποια επιλογή θέλετε για τη διάθεση των στοιχείων σας.

5. Τέλος πατάτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6. Η επικαιροποίηση ολοκληρώθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ











