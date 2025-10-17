Προς: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει γίνει δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους και μεμονωμένους φαρμακοποιούς, ότι, δυστυχώς, αρκετά Επιμελητήρια σε όλη την χώρα απαιτούν, μη νομίμως και όλως εσφαλμένως, από τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία να εγγραφούν στο οικείο Επιμελητήριο, καίτοι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν επιτρέπεται να είναι μέλη εμπορικών επιμελητηρίων.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 5041/2023 (Α ́ 87) ορίζεται σαφώς ότι: «3. Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να είναι μέλη εμπορικών επιμελητηρίων.». Αντίστοιχη διάταξη υφίστατο στον ήδη καταργηθέντα Ν.3601/1928 και δη στην παρ. 3 του άρθρου 4.

Ως εκ τούτου καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν επιτρέπεται να είναι μέλη εμπορικών επιμελητηρίων.

Ομοίως, το άρθρο 9 παρ. 6 περ. ζ ́ του Ν. 4919/2022 (Α ́ 71) ορίζει ότι: «ζ) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α ́ 171), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία». Το δε άρθρο 12 παρ. 5 περ. στ ́ του άνω Νόμου επίσης ορίζει ότι: «στ) η εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α ́ 171) υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία».

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 94083/30.9.2022 διευκρινιστική εγκύκλιο «Εγκύκλιος - Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) καθίσταται σαφές ότι τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν δύνανται να είναι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων απαλλασσόμενα πάσης υποχρέωσης.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η απαγόρευση εγγραφής των φαρμακοποιών – μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων στα εμπορικά επιμελητήρια ισχύει αδιαφόρως αν το φαρμακείο λειτουργεί υπό τη μορφή της ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου.

Τέλος, η άνω γενική απαγόρευση ουδόλως επηρεάζεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα φαρμακεία, δεδομένου ότι τα φαρμακεία επιτρέπεται να διαθέτουν στο κοινό ουχί μόνο φάρμακα, αλλά και έτερα είδη.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1β του Π.Δ. 312/1992 «Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων» (Α' 157) ορίζεται ότι στο φαρμακείο πωλούνται λιανικώς φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, και φαρμακευτικές ουσίες, και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α-ιζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/1983 (Α ́ 3), ήτοι τα είδη – προϊόντα που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), εκτός εκείνων που με απόφαση του Ε.Ο.Φ. εξαιρεθούν της δικαιοδοσίας των φαρμακείων, ως και είδη που επιτρέπονται από άλλες διατάξεις νόμων ή αποφάσεων.

Επίσης σύμφωνα με την άνω παράγραφο του άνω άρθρου, στο φαρμακείο πωλούνται είδη ιατρικής γενικά χρήσεως, καλλυντικά (που παρασκευάζονται στο φαρμακείο ως γαληνικά είτε έτοιμα), διαιτητικά είδη, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως σχετική ενημέρωση στα Επιμελητήρια της χώρας με την οποία θα διευκρινίζεται πλήρως ότι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν επιτρέπεται να είναι μέλη εμπορικών επιμελητηρίων.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

farmakopoioi