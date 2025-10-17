Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα νούμερα τηλεθέασης της Πέμπτης, τόσο στη ζώνη του prime time όσο και στη late night. Το κοινό έδειξε ξεκάθαρη προτίμηση σε γνώριμα προγράμματα, με κάποιες εκπλήξεις στα ποσοστά.

Στην κορυφή του prime time βρέθηκε για ακόμη μία φορά το «Hotel Elvira», σημειώνοντας 14,7% και διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία του στη ζώνη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 12,1%, ενώ το «First Dates» κατέγραψε 10,6% ενώ το Grand Hotel έκανε 10%.

Η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε χαμηλά, στο 2,6%, ενώ η σειρά το «Να με λές Μαμά» στον Alpha, σημείωσε 15%, αποσπώντας την προσοχή του κοινού στη συγκεκριμένη ώρα. Στο Mega, η «Γη της Ελιάς» κράτησε σταθερή την απόδοσή της με 10,3%, ενώ οι «Σέρρες» σε επανάληψη συγκέντρωσαν 9,4%.

Στα χαμηλά ποσοστά κινήθηκαν το «Παιδί» της ΕΡΤ1 με 2,6% και το «Απαραίτητο Φως» με 2,4%.

Στη late night ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε η «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ με εντυπωσιακό 18,3%, αφήνοντας πίσω τα «Mega Stories» που σημείωσαν 6%, το «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του ΑΝΤ1 με 5,3%, ενώ η «Κοινωνία Άνω Κάτω» περιορίστηκε στο 2%.

Πηγή: tvnea.com