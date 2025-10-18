2025-10-18 11:30:41

Έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν αλλεργικοί στην πενικιλίνη όταν επισκέπτονται κάποιον γιατρό ή νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα υψηλό.



Στην πραγματικότητα, όμως, μόλις το 5-10% είναι πραγματικά αλλεργικοί στην πενικιλίνη. Μια ανασκόπηση 118 μελετών από 28 χώρες της Β. Αμερικής, Ευρώπης, Ωκεανίας, Ασίας, Αφρικής και Ν. Αμερικής (κατά σειρά αριθμού μελετών που περιλήφθηκαν) που δημοσιεύθηκε στο Journal of Infection, το επιβεβαίωσε.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 9,4% του πληθυσμού είναι αλλεργικό στην πενικιλίνη, με την επισήμανση ότι η πλειονότητα του πληθυσμού που μελετήθηκε προερχόταν από χώρες υψηλού εισοδήματος, διότι ελάχιστες ήταν οι μελέτες από χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος που ανέφεραν επικράτηση της αλλεργίας στην πενικιλίνη.



