Ξεκάθαρη πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης των μεσημεριανών ζωνών, σημειώνοντας μέσο όρο 13% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε ορισμένα τέταρτα η τηλεθέαση της εκπομπής εκτοξεύτηκε, αγγίζοντας το 18,5%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που σημείωσε 9,4%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία της στο τηλεοπτικό τοπίο. Ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,2%, ενώ η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συγκέντρωσε 4,5%.

Την πεντάδα των μεσημεριανών προγραμμάτων συμπλήρωσε η ΕΡΤ1 με την εκπομπή «Ποπ Μαγειρική», η οποία κατέγραψε 3,2%.

Η «μάχη» της μεσημεριανής ζώνης συνεχίζεται δυναμικά, με τις εκπομπές να ανανεώνουν συνεχώς τη θεματολογία και την παρουσίασή τους, διεκδικώντας την προτίμηση του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
