2025-10-18 12:21:25
Οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν μια σειρά από εξελίξεις που επιβεβαιώνουν ότι ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Ευρώπη μεταμορφώνεται ριζικά. Από την Ιρλανδία μέχρι τη Γερμανία και από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Τσεχία, τα φαρμακεία της κοινότητας αναβαθμίζονται από απλούς «διανομείς φαρμάκων» σε πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι κύριες τάσεις που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι:

✅ Επέκταση εμβολιασμών: Όλο και περισσότερες χώρες επιτρέπουν στους φαρμακοποιούς να χορηγούν ευρύτερο φάσμα εμβολίων, από τη γρίπη μέχρι την αντισύλληψη

✅ Συνταγογράφηση από φαρμακοποιούς: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία προχωρούν δυναμικά, ενώ η Ιταλία βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης

✅ Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών συστημάτων συνταγογράφησης και κοινής χρήσης φαρμακευτικών λιστών μεταξύ χωρών

✅ Χρηματοδότηση: Συγκεκριμένες κυβερνητικές επενδύσεις για την υποστήριξη της επέκτασης υπηρεσιών

✅ Αντιδράσεις ιατρών: Σε χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, οι ιατρικοί σύλλογοι αντιδρούν έντονα στην επέκταση των αρμοδιοτήτων των φαρμακοποιών

farmakopoioi
