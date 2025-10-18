Ισχυρή εκκίνηση πραγματοποίησε η νέα σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό. Το πρώτο επεισόδιο σημείωσε 16,8%, ενώ το δεύτερο ανέβηκε ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας το 17,5%, κατακτώντας την πρωτιά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time).

Την ίδια ώρα, το GNTM συγκέντρωσε 15%, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα, ενώ η πρεμιέρα του «The Floor» κατέγραψε 8,7%. Στο MEGA, η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 7,9%, ενώ η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» περιορίστηκε στο 6,1%.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε για ακόμη μία εβδομάδα η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, η οποία σημείωσε 16,6%, αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες εκπομπές. Αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση της επανάληψης του “The 2night Show” στον ANT1, που συγκέντρωσε 8,2%.







Η μάχη της τηλεθέασης παραμένει έντονη, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση στις σειρές μυθοπλασίας και τις σταθερές αξίες της ενημέρωσης στη late night ζώνη.

Πηγή: tvnea.com