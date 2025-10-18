Ένταση σημειώθηκε στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη το πρωί του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» είχε προσκληθεί για να σχολιάσει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, όμως η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, το νέο του βιβλίο και τις φήμες για το κόμμα που ενδέχεται να δημιουργήσει.Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στην ερώτηση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που τέθηκε το ζήτημα, γεγονός που οδήγησε σε στιγμές έντονης αντιπαράθεσης μέσα στο στούντιο.«Δεν θα έχετε σχόλιο από εμένα και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Δεν θα αποπροσανατολίζουμε συστηματικά τον κόσμο, για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα. Όταν κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, θα το συζητήσουμε τότε. Εγώ θα φύγω, κυρία Μαυραγάνη».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάνετε διαφήμιση και προάγετε μία ανύπαρκτη συνθήκη και έναν πολιτικό που είναι ανενεργός», σηκώθηκε από τη θέση της και αποχώρησε από το πλατό, αφήνοντας τη δημοσιογράφο αιφνιδιασμένη.Η Φαίη Μαυραγάνη προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους λέγοντας: «Τελείωσε αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, μία ερώτηση σας έκανα, δεν θέλετε να απαντήσετε. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μήπως να το ξανασκεφτείτε;».Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η παρουσιάστρια επανήλθε σχολιάζοντας: «Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε», ξεκαθαρίζοντας τη θέση της απέναντι στο απρόσμενο περιστατικό που συνέβη στον αέρα του ΣΚΑΪ.Πηγή: tvnea.com