Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. Streaming υπηρεσίεςΑπό τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ 18-54 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (%) Mega Σαββατοκύριακο13,4 Καλημέρα10,9 Τώρα Μαζί6,3 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ 18-54 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (%) Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση13,6 Χαμογέλα Και Πάλι11,8 Οι Δεκατιανοί8,6 Πρωινό Σαββατοκύριακο7,3 Ραντεβού Το ΣουΚου3,6 Καλημέρα Είπαμε;2,7 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 18-54 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (%) Ελληνική Ταινία MEGA12,8 Ελληνική Ταινία ANT19,6 Καλύτερα Δεν Γίνεται9,4 Σεφ Στην Κουζίνα Σας5,0 Ό,τι Αξίζει5,0 Weekend Live4,3 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 18-54 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (%) Εξελίξεις Τώρα11,4 Ελληνική Ταινία STAR11,2 Kitchen LAB8,0 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Επ.)7,6 Happy Traveler6,9 Generation SK2,1 PRIME TIME ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 18-54 ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ (%) The Voice20,1 Τα Φαντάσματα19,5 IQ 16015,8 Dont Forget The Lyrics10,5 Ελληνική Ταινία STAR10,4 Η Γη Της Ελιάς9,6 Τρομεροί Γονείς8,8 The Road Show (επανάληψη)6,5 Ξένη Ταινία ALPHA6,1 Super Μπάλα Live5,0 Grande League2,4 Αθλητική Κυριακή1,2Πηγή: tvnea.com