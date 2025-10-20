Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει την επικοινωνία με τα μέλη του και το ευρύτερο κοινό, δημιούργησε πρόσφατα επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και TikTok.







Οι νέοι αυτοί λογαριασμοί έρχονται να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, με στόχο:













την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών, τη μετάδοση live streaming από ημερίδες και εκδηλώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες όπως για την εφαρμογή των εφημεριών του Συλλόγου και για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους καθώς και την προβολή του έργου και των δράσεων του Συλλόγου προς το κοινό.

Οι σύνδεσμοι των νέων προφίλ είναι οι εξής:







www.instagram.com/fsa.gr

https://www.tiktok.com/@fsa.gr?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΣΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ











farmakopoioi