Η Ναταλία Γερμανού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου. Η παρουσιάστρια του Alpha κλήθηκε να σχολιάσει με τη δική της εμπειρία, όλα όσα εξελίχθηκαν χθες στον Β’ Ημιτελικό του ελληνικού τελικού για τη Eurovision.

«Μου άρεσαν πολύ οι δύο βραδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένες, σκηνοθετημένες, μου άρεσαν τα κείμενα, οι παρουσιαστές και η χημεία τους. Βρήκα πολύ ωραίες φωνές ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους αλλά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλους όσοι προκρίθηκαν», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού στην τοποθέτησή της.

«Ξετρελάθηκα με τους Koza Mostra, είμαι φαν της φωνής του Ηλία Κόζα», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.

«Θα μου επιτρέψετε να πω μία unpopular opinion για τον Good Job Nicky. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι χθες ήταν στην καλύτερή του βραδιά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και φανταζόμασταν. Ξέρουμε τις δυνατότητές του αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν ένα κλικ κάτω φωνητικά», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού για τον ταλαντούχο τραγουδιστή και γιο του Γιάννη Πάριου.

«Ο Ακύλας έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, μην κρυβόμαστε τώρα. Και είναι λίγο άδικο για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Ήταν σαν ένα τρακτέρ που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Ναταλία Γερμανού.

Πηγή: tvnea.com
