2025-10-20 13:14:08
Φωτογραφία για Θα κλείσει και δεύτερη φορά το Μετρό Θεσσαλονίκης- Αλλαγές στα εισιτήρια
Το Νοέμβριο δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα κλείσειΑλλαγές στην χρήση και στην τιμή του εισιτήριου και δεύτερο κλείσιμο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός υποδομών Ν. Ταχιάος.Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με τον κ.Ταχιάο το μετρό θα κλείσει πάλι πριν την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΗΠΑ: Εκκένωση επιβατών μετά από αποκόλληση 4 βαγονιών τρένου στο Μπρονξ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΗΠΑ: Εκκένωση επιβατών μετά από αποκόλληση 4 βαγονιών τρένου στο Μπρονξ
Ο Θανάσης Πάτρας έκανε ορέξεις με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» - Τι είπε;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Θανάσης Πάτρας έκανε ορέξεις με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» - Τι είπε;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των νέων συρμών – Γράφουν... χιλιόμετρα φορτωμένοι με σακιά άμμου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των νέων συρμών – Γράφουν... χιλιόμετρα φορτωμένοι με σακιά άμμου
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Πορεία ολοκλήρωσης για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
Θεσσαλονίκη: Σχέδιο άμεσης σύνδεσης Μετρό και λεωφορείων για πιο εύκολες μετακινήσεις
Η λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια: Εκτός Top 10 για πρώτη φορά οι ΗΠΑ - Στην 6η θέση η Ελλάδα
Η λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια: Εκτός Top 10 για πρώτη φορά οι ΗΠΑ - Στην 6η θέση η Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι ψυχαγωγικές εκπομπές στο κοινό 18-54
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι ψυχαγωγικές εκπομπές στο κοινό 18-54
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το κοινό 18-54
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το κοινό 18-54
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
Το The Voice στην κορυφή της prime time – Χαμηλά ποσοστά για τους Τρομερούς Γονείς του ALPHA
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2025)
Μυθοπλασία στην ΕΡΤ: 11 σειρές, 4 ήδη στον αέρα, οι επόμενες πρεμιέρες
Μυθοπλασία στην ΕΡΤ: 11 σειρές, 4 ήδη στον αέρα, οι επόμενες πρεμιέρες