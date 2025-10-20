2025-10-20 13:14:08

Το Νοέμβριο δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα κλείσειΑλλαγές στην χρήση και στην τιμή του εισιτήριου και δεύτερο κλείσιμο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προανήγγειλε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός υποδομών Ν. Ταχιάος.Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναστολή λειτουργίας του Μετρό έχει προγραμματιστεί για ένα μήνα από τις 10 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με τον κ.Ταχιάο το μετρό θα κλείσει πάλι πριν την sidirodromikanea

