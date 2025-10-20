Στην κορυφή της τηλεθέασης για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο βρέθηκε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13,6%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το οποίο σημείωσε 11,8%, διατηρώντας σταθερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Την τρίτη θέση κατέλαβαν «Οι Δεκατιανοί» με ποσοστό 8,1%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 7,3%.

Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκε το «Ραντεβού το ΣουΚού», που σημείωσε 3,1%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» έκλεισε την κατάταξη με 2,7% στο δυναμικό κοινό.







Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγίας του Σαββατοκύριακου συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να επιβραβεύουν σταθερά τις εκπομπές με ενημερωτικό χαρακτήρα και άμεση επαφή με την επικαιρότητα.

Πηγή: tvnea.com