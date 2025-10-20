2025-10-20 19:09:53
Φωτογραφία για Πύρινη σφαίρα εκρήγνυται από βαγόνι τρένου μετά από «δύο εκρήξεις» στον σταθμό Φούλγουελ στο Λονδίνο
Το τρένο συγκλονίστηκε από δύο εκρήξεις στον σταθμό Fulwell (Εικόνα: Metro/Adam Williamson)Άνθρωποι εκκένωσαν ένα τρένο σε «πανικό» μετά από δύο εκρήξεις που συγκλόνισαν το βαγόνι στο νοτιοδυτικό Λονδίνο .metro.co.ukΤα δρομολόγια των προαστιακών οχημάτων διακόπηκαν στη γραμμή South Western Railway μεταξύ Shepperton και Waterloo, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από το βαγόνι σήμερα το πρωί.Ο sidirodromikanea
