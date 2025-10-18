2025-10-18 12:58:09

Φαίνεται πως τα σχέδια για την επαγγελματική πορεία της Άριας Καλύβα αλλάζουν κατεύθυνση. Η γνωστή δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για μια νέα συνεργασία.



Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες ότι θα ενταχθεί στη βραδινή εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, «Κοινωνία άνω κάτω». Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως ανατράπηκαν, καθώς πλέον όλα δείχνουν ότι η Άρια Καλύβα προορίζεται για άλλη εκπομπή του σταθμού.



Όπως αναφέρει το tvinsider.gr, η έμπειρη αστυνομική συντάκτρια συζητά το ενδεχόμενο να αποτελέσει μέλος της πρωινής εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, «Ραντεβού το ΣΚ».



Αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, η δημοσιογράφος αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση το Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Εκεί θα καθίσει στο πάνελ μαζί με την Αλεξάνδρα Τσόλκα και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, ενισχύοντας την εκπομπή με την εμπειρία και τη δυναμική της στο ενημερωτικό κομμάτι.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ