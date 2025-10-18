2025-10-18 12:58:09
Φωτογραφία για Αλλαγή σχεδίων για την Άρια Καλύβα - Σε ποια εκπομπή οδεύει;
Φαίνεται πως τα σχέδια για την επαγγελματική πορεία της Άριας Καλύβα αλλάζουν κατεύθυνση. Η γνωστή δημοσιογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για μια νέα συνεργασία. 

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες ότι θα ενταχθεί στη βραδινή εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, «Κοινωνία άνω κάτω». Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως ανατράπηκαν, καθώς πλέον όλα δείχνουν ότι η Άρια Καλύβα προορίζεται για άλλη εκπομπή του σταθμού.

Όπως αναφέρει το tvinsider.gr, η έμπειρη αστυνομική συντάκτρια συζητά το ενδεχόμενο να αποτελέσει μέλος της πρωινής εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, «Ραντεβού το ΣΚ». 

Αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, η δημοσιογράφος αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση το Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Εκεί θα καθίσει στο πάνελ μαζί με την Αλεξάνδρα Τσόλκα και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, ενισχύοντας την εκπομπή με την εμπειρία και τη δυναμική της στο ενημερωτικό κομμάτι.

Πηγή: tvnea.com
Το «The Floor» του ΣΚΑΪ: Εύκολο στην παρακολούθηση, δύσκολο να αντέξεις μέχρι το τέλος
Νάνσυ Νικολαΐδου: «Ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι θύμα – Δεν θα έβλεπα ποτέ τον Πέτρο Κουσουλό»
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
Στην κορυφή των δυναμικών κοινών η Κατερίνα – Μεγάλο προβάδισμα για την εκπομπή «Σουπερ Κατερίνα»
«Γιατί ρε πατέρα;»: Και δεύτερη μέρα προβολής η σειρά του ΑΝΤ1... - Πότε θα γίνει η αλλαγή;
Η νέα εκπομπή «Εurope» έρχεται στο ΕΡΤ news - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Η Ζωή σου Όλη»
Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Ευρώπη μεταμορφώνεται ριζικά
Πενικιλίνη: Πόσοι είναι πραγματικά αλλεργικοί και πώς μπορούν να το μάθουν
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/10/2025)
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
