Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
2025-10-21 09:04:47
Χειμερινό... ωράριο φαίνεται πως αποκτά ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων καθώς στον απόηχο των δύο πρόσφατων σοβαρών περιστατικών εγκλωβισμού επιβατών, η Hellenic Train ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας των απογευματινών δρομολογίων.ethnos.grΤα δρομολόγια «θυσιάζονται» για λόγους μείωσης της καταπόνησης του τροχαίου υλικού, για το οποίο είναι ήδη δυσεύρετα τα ανταλλακτικά, sidirodromikanea
