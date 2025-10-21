2025-10-21 09:04:47

Χειμερινό... ωράριο φαίνεται πως αποκτά ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων καθώς στον απόηχο των δύο πρόσφατων σοβαρών περιστατικών εγκλωβισμού επιβατών, η Hellenic Train ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας των απογευματινών δρομολογίων.ethnos.grΤα δρομολόγια «θυσιάζονται» για λόγους μείωσης της καταπόνησης του τροχαίου υλικού, για το οποίο είναι ήδη δυσεύρετα τα ανταλλακτικά, sidirodromikanea

