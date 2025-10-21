2025-10-21 07:58:06
Στις ειδοποιήσεις πολλών υπολογιστών εμφανίζεται μήνυμα για τη λήψη νέας ενημέρωσης των Windows 11 με την κωδική ονομασία 25H2. Πρόκειται ουσιαστικά για το ετήσιο πακέτο ενημερώσεων που προσθέτει νέες δυνατότητες στο πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα της Microsoft. Η εταιρεία συνήθιζε να εκδίδει δύο ενημερώσεις τον χρόνο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σε μία.

Έρχεται η αναβάθμιση-κλειδί για το PC σου

Η ενημέρωση θα διανεμηθεί μέσω της «τεχνολογίας συντήρησης», όπως αναφέρει η Microsoft, δηλαδή με τον ίδιο μηχανισμό που χρησιμοποιείται και για τις μηνιαίες ενημερώσεις. Η διάθεσή της ξεκινά σήμερα μέσω μιας «ελεγχόμενης διάθεσης λειτουργιών» για συσκευές που τρέχουν τα Windows 11, έκδοση 24H2, αλλά αρχικά μόνο σε όσες έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά η Microsoft είναι ιδιαίτερα προσεκτική με την κυκλοφορία, καθώς στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα. Η εταιρεία τονίζει ότι αν διαπιστώσει πως η συσκευή σας ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιο ζήτημα, όπως ασυμβατότητα εφαρμογών ή προγραμμάτων οδήγησης, θα ενεργοποιήσει ένα μέτρο ασφαλείας και δεν θα διαθέσει την ενημέρωση μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Η διάθεση θα επεκταθεί σταδιακά «τους επόμενους μήνες», επομένως δεν πρόκειται για μια ενημέρωση που όλοι θα λάβουν άμεσα. Σύμφωνα με τη Microsoft, η νέα έκδοση των Windows 11 περιλαμβάνει «τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις ασφαλείας» και προσφέρει «μεγαλύτερο έλεγχο» στους χρήστες.

