«…Όλες οι θάλασσες του κόσμου είναι Ελλάδα.Όλα τα κύματα ξέρουν τις καρίνες των Ελληνικών πλοίων…»Στρατής Μυριβήλης

Γράφει ο καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Το να δημιουργεί, να γράφει κάποιος, είναι σαν να ζει δυο φορές, μας λέει Νομπελίστας Γάλλος συγγραφέας και περισσότερο όταν αυτά που δημιουργεί τα μοιράζεται καθημερινά με τους συμπολίτες – αναγνώστες του. Όταν μετέχεις ενεργά στην πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση στον τόπο που ζεις, προσφέροντας κι εσύ ένα μικρό «λιθαράκι» με τα γραφόμενά σου, έτσι αθόρυβα, στο μεγάλο κεφάλαιο της έρευνας και με επιλεγμένα θέματα που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, ναι τότε, ζεις δυο και περισσότερες φορές!!!...

