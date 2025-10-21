2025-10-21 18:58:23

Καλεσμένος του Κώστα Τσουρού στην εκπομπή «Το ’Χουμε» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Χρήστος Φερεντίνος. Ο δημοφιλής παρουσιαστής μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από το «The Wall» του ΣΚΑΪ, αλλά και για όσα ετοιμάζει στη μικρή οθόνη.



Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, 13 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στον ΑΝΤ1.



Στην αρχή ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ είπε: Εμένα μου αρέσει περισσότερο το πρωινό αυτής της εποχής, το οποίο έχει περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη πληροφορία



Ο Χρήστος Φερεντίνος ανέφερε για την πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου: "Τότε, το πρωινό βρισκόταν σε κάποια πιο... στερεότυπα, δηλαδή, ζώδια, φαγητό, είχε στήλες συγκεκριμένες. Προσπάθησα τότε εγώ όλο αυτό να το κάνω πιο επικαιρότητας. Όταν βρεθήκαμε με τη Σίσσυ, είχα πάει καλεσμένος στην εκπομπή της, καθίσαμε και το συζητήσαμε όλα αυτό. Είπαμε "τι κρίμα". Θα μπορούσαμε να είχαμε συνδυαστεί. Αν είχαμε γνωριστεί λίγο περισσότερο κι αν είχαμε κάνει περισσότερη δουλειά στο μεταξύ μας... Η Σίσσυ έχει εξελιχθεί πολύ. Πάντα ήταν πολύ καλή στη δουλειά της αλλά τώρα έχει ωριμάσει, λέει τη γνώμη της, δεν φοβάται να εκτεθεί και κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά".



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ