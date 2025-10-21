2025-10-21 18:58:23
Φωτογραφία για Χρήστος Φερεντίνος για το Πρωινό ΑΝΤ1(ψυχαγωγία): Θα μπορούσαμε να είχαμε συνδυαστεί.... Αν είχαμε γνωριστεί λίγο περισσότερο...
Καλεσμένος του Κώστα Τσουρού στην εκπομπή «Το ’Χουμε» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Χρήστος Φερεντίνος. Ο δημοφιλής παρουσιαστής μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από το «The Wall» του ΣΚΑΪ, αλλά και για όσα ετοιμάζει στη μικρή οθόνη.

Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Φερεντίνος αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, 13 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στον ΑΝΤ1. 

Στην αρχή ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ είπε: Εμένα μου αρέσει περισσότερο το πρωινό αυτής της εποχής, το οποίο έχει περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη πληροφορία

Ο Χρήστος Φερεντίνος ανέφερε για την πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου: "Τότε, το πρωινό βρισκόταν σε κάποια πιο... στερεότυπα, δηλαδή, ζώδια, φαγητό, είχε στήλες συγκεκριμένες. Προσπάθησα τότε εγώ όλο αυτό να το κάνω πιο επικαιρότητας. Όταν βρεθήκαμε με τη Σίσσυ, είχα πάει καλεσμένος στην εκπομπή της, καθίσαμε και το συζητήσαμε όλα αυτό. Είπαμε "τι κρίμα". Θα μπορούσαμε να είχαμε συνδυαστεί. Αν είχαμε γνωριστεί λίγο περισσότερο κι αν είχαμε κάνει περισσότερη δουλειά στο μεταξύ μας... Η Σίσσυ έχει εξελιχθεί πολύ. Πάντα ήταν πολύ καλή στη δουλειά της αλλά τώρα έχει ωριμάσει, λέει τη γνώμη της, δεν φοβάται να εκτεθεί και κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά".

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
Γιώργος Λιανός: Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιανός: Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Τηλεκριτική - «Ώρα για Ψυχαγωγία»: Μια ευχάριστη εκπομπή που όμως δεν φέρνει κάτι καινούργιο
Τηλεκριτική - «Ώρα για Ψυχαγωγία»: Μια ευχάριστη εκπομπή που όμως δεν φέρνει κάτι καινούργιο
Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» - Τι είπε;
Ο Θανάσης Πάτρας έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» - Τι είπε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ μελετά απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών λόγω φόβων για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου
Η ΕΕ μελετά απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών λόγω φόβων για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου
Λαβρόφ: Αμετάβλητοι οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία
Λαβρόφ: Αμετάβλητοι οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
Απάντηση Π.Φ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σχετικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου τους
Ανίχνευσαν οινόπνευμα και ξύδι σε γειτονικό γαλαξία
Ανίχνευσαν οινόπνευμα και ξύδι σε γειτονικό γαλαξία
Οι φήμες για πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ προκαλούν ευλόγα ανησυχία και ερωτηματικά στους εργαζόμενους του Οργανισμού.
Οι φήμες για πώληση του κτηρίου του ΟΣΕ προκαλούν ευλόγα ανησυχία και ερωτηματικά στους εργαζόμενους του Οργανισμού.