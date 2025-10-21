2025-10-21 18:58:23

Μία από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις του παραχωρεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 23:00 στον Alpha Κύπρου.



Ο παρουσιαστής ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια, στη διαδρομή του στην τηλεόραση, στη σχέση του με τον γιο του, αλλά και στον τρόπο που βιώνει σήμερα τον έρωτα και τη δέσμευση. Όταν η κουβέντα φτάνει στο θέμα του γάμου, παραδέχεται:



«Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».



Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώνεται και στη σχέση του με τη θρησκεία, την οποία χαρακτηρίζει κομβική για τη ζωή του. Όπως λέει, η πίστη του υπήρξε τόσο έντονη, που κάποτε έθετε περιορισμούς ακόμη και στην προσωπική του ζωή:



«Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».



Παρά τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την επιλογή του να μιλά ανοιχτά για τον Θεό, ο ίδιος δεν μετανιώνει.



«Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό και που μιλάω δημοσίως, δεν πτοούμαι».



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν διστάζει να μιλήσει και για τη στιγμή που έφτασε στο απόλυτο προσωπικό και επαγγελματικό του όριο, κατά την περίοδο που παρουσίαζε πρωινή εκπομπή:



«Πηγαίνω και λέω: “Σας παρακαλώ, δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί να κάνω τον κόσμο να γελάει.” Αυτό το ότι έφτασα στο πάτωμα… ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα. Γιατί μετά παίρνεις μία… α! και πας προς τα πάνω».



Πηγή: tvnea.com



