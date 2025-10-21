2025-10-21 18:58:23

Για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Survivor μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα ο Γιώργος Λιανός. Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το κανάλι βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του ριάλιτι, ενώ αυτήν την περίοδο αναζητείται ένα νέο, φρέσκο concept.



Αρχικά, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε: «Αυτά τα συζητάνε οι άνθρωποι που πρέπει να τα συζητήσουν. Ξέρω ότι και οι δύο πλευρές, τηλεοπτικός σταθμός και εταιρεία παραγωγής. Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor. Νομίζω πως κάπως έτσι θα κινηθεί φέτος, αν δεν αλλάξει κάτι. Να ψάχνουν ένα κόνσεπτ το οποίο από την επικεφαλίδα θα σου δίνουν αρκετές πληροφορίες για το τι πρόκειται να παρακολουθήσεις.



«Αν μπορούσα να διαλέξω διάσημους παίκτες για το Survivor θα έβαζα Φάνη Λαμπρόπουλο, Γιώργο Λιάγκα και Ελένη Βουλγαράκη».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ