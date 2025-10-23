«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
2025-10-23 08:57:57
Προαστιακός - Η εικόνα είναι από τον σταθμό στο Κορωπί, όπου εκατοντάδες επιβάτες περιμένουν να μπουν μέσα στο τρένο«Στο κενό» οι εκκλήσεις της Hellenic Train για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια - Γεμάτος από κόσμο ο προαστιακός, παράπονα και επιστολές από επιβάτες.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ.huffingtonpost.grΣημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον sidirodromikanea
