2025-10-23 08:57:57
Φωτογραφία για «Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
Προαστιακός - Η εικόνα είναι από τον σταθμό στο Κορωπί, όπου εκατοντάδες επιβάτες περιμένουν να μπουν μέσα στο τρένο«Στο κενό» οι εκκλήσεις της Hellenic Train για τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια - Γεμάτος από κόσμο ο προαστιακός, παράπονα και επιστολές από επιβάτες.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ.huffingtonpost.grΣημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
Συνάντηση του σωματείου μηχανοδηγών της Hellenic Train με Κυρανάκη
Δυτικός Προαστιακός: Μοχλός ανάπτυξης της δυτικής Θεσσαλονίκης
Δυτικός Προαστιακός: Μοχλός ανάπτυξης της δυτικής Θεσσαλονίκης
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες , ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 144 επιβάτες , ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ»: Ταξιδεύουν στη Νάπολη αυτή τη Κυριακή στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
Παραιτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του τραμ ( τελεφερίκ )
Παραιτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του τραμ ( τελεφερίκ )
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι ο πονοκέφαλος στις κρατήσεις αποθαρρύνει σχεδόν δύο στους τρεις ταξιδιώτες τρένων μεγάλων αποστάσεων
ΣΤΑΣΥ: Ανακοινώνει παρεμβάσεις στις τρεις γραμμές του Μετρό- Νέοι συρμοί, προσωπικό και εργασίες στην Γραμμή 1
ΣΤΑΣΥ: Ανακοινώνει παρεμβάσεις στις τρεις γραμμές του Μετρό- Νέοι συρμοί, προσωπικό και εργασίες στην Γραμμή 1