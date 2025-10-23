Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «YourHonor»,κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.Η ιστορίαΈνας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει:τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗΑθηνά Σταβέρη (ΝΑΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)Η σύζυγος του Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς) και το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να τον επηρεάσει. Μια γυναίκα σκληρή, συχνά αυταρχική, που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται: ο ένας γιος στη φυλακή, ο άλλος χαροπαλεύει. Αναθεματίζει τον άντρα της που άφησε τα παιδιά της να μπλέξουν, αλλά την ίδια στιγμή είναι έτοιμη να πάρει τον νόμο στα χέρια της και να εκδικηθεί όποιον τους έκανε κακό. Στην απόγνωσήτης, θα αναζητήσει στήριξη σε μια ψυχολόγο που θα ακούσει τις πιο μύχιες εξομολογήσεις της, χωρίς να ξέρει ότι απέναντί της βρίσκεται η θεία και νονά του ανθρώπου που κατέστρεψε το παιδί της.Κλέλια Μανιάτη (ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ)Ικανή και δραστήρια νεαρή δικηγόρος, με υψηλό αίσθημα δικαίου και κοινωνικές ευαισθησίες, είχε μέντορα στο μεταπτυχιακό της, τον Δικαστή, Πέτρο Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), με τον οποίον είναι από τότε ερωτευμένη, χωρίς ανταπόκριση. Είναι η δικηγόρος που βρίσκει ο Πέτροςγια να αναλάβει τον νεαρό που συνέλαβαν οι Αρχές, ως υπαίτιο του τροχαίου, από τη μία για να τον σώσει, από την άλλη για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση μέσω της επιρροής που ασκεί σε εκείνη. Όμως, η Κλέλια θα καταλάβει από νωρίς ότι ο νεαρός είναι το θύμα σε αυτή την ιστορία και θα αγωνιστεί με πάθος να αποδείξει την αθωότητά του. Η εμπλοκή της στην υπόθεση, θα την φέρει ξανά κοντά με τον Δικαστή, που αυτή τη φορά, έχει τους λόγους του να ανταποκριθεί στα αισθήματά της.Πρωταγωνιστούν οι:Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, ΆλκηστιςΠουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη.Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη ΙωαννίδουGueststar, ο Γιώργος ΚωνσταντίνουΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος ΑπειρανθίτηςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης ΣπηλιόπουλοςΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας ΑναγνωστόπουλοςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης ΧαρίτοςΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:JKPRODUCTIONSΠηγή: tvnea.com