Για άλλη μια φορά, ο ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει πως η έννοια του «προγραμματισμού» στο κανάλι είναι κάτι ανάμεσα σε ρουλέτα και déjà vu. Αντί να κάνει μια ουσιαστική ανανέωση, το κανάλι επιλέγει να αλλάζει τα έπιπλα μέσα στο ίδιο δωμάτιο — και να θεωρεί πως έκανε ανακαίνιση.

Τελευταίο παράδειγμα; Η απόφαση να αποσυρθεί η σειρά “Πάτερ Ημών” από τις 5:00 το πρωί, για να πάρει τη θέση της “Το Καφέ της Χαράς”. Μια αλλαγή που δεν φέρνει τίποτα νέο, παρά μόνο δείχνει ότι στον ΑΝΤ1 υπάρχει μια εμμονή με το να «πειράζουν» τα πάντα εκτός από αυτό που πραγματικά χρειάζεται πείραγμα.

Η πραγματική αλλαγή που έπρεπε να γίνει δεν είναι στην επανάληψη, αλλά στην ουσία του “Καλημέρα Ελλάδα”. Ναι, η εκπομπή μπήκε σε νέα εποχή, με νέα πρόσωπα και φρέσκο αέρα μπροστά στις κάμερες. Όμως ο τρόπος που στήθηκε παραμένει ίδιος. Ίδιος ο ρυθμός, ίδια η λογική, ίδια η φιλοσοφία. Και κυρίως: εκείνοι που επιμένουν να κρατούν τη συνταγή ίδια, σαν να πρόκειται για ιερό κειμήλιο.

Το αποτέλεσμα; Μια εκπομπή που μοιάζει να παλεύει με τον εαυτό της: νέα φωνή, αλλά παλιά ψυχή. Κι όσο ο ΑΝΤ1 συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις χαμηλές τηλεθεάσεις με «μπαλώματα» τύπου αλλαγή επανάληψης στις 5:00, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι οι παρουσιαστές — είναι η νοοτροπία.

Γιατί, πολύ απλά, δεν έφταιγε ποτέ ο Παπαδάκης.

Έφταιγε η εκπομπή.

Και σήμερα, όσο κι αν αλλάζουν τα πρόσωπα, το φταίξιμο παραμένει το ίδιο...

Πηγή: tvnea.com