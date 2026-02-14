2026-02-14 12:51:29
 Στην κούρσα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων, το Star News κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση με 11,8%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη ζώνη.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 11,7%, ενώ τα Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων σημείωσαν 10,5%, διατηρώντας ανταγωνιστική παρουσία.

Το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 7,1%, ενώ το Open News κατέγραψε 6,5%. Πιο χαμηλά βρέθηκε το ANT1 News Κεντρικό Δελτίο με 4,0%, ενώ το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ1 σημείωσε 3,0%.



