2025-10-24 10:00:41
Το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι γνώσεων με πρωτότυπη μορφή και βασικό μηχανισμό την αναγνώριση εικόνων, έκανε το ντεμπούτο του στην ελληνική τηλεόραση, στον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον μοναδικό Γιώργο Λιανό.

Το πρώτο επεισόδιο ήταν γεμάτο χιούμορ, αγωνία και απολαυστικές μονομαχίες γνώσεων, με την Αρχοντούλα να κατακτά τη μεγαλύτερη έκταση και να εξασφαλίζει μία θέση στον τελικό απέναντι από τον Ανδρέα. Εκείνος, όμως, επικράτησε σε μία ουδέτερη κατηγορία και κέρδισε 2.000 ευρώ.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21.00, οι 90 παίκτες παίρνουν θέση στο «The Floor» και συνεχίζουν τη μάχη για το έπαθλο των 50.000 ευρώ! Ο Γιώργος, τελευταίος νικητής του πρώτου επεισοδίου, επιλέγει να συνεχίσει και προχωρά σε μία αναπάντεχη μονομαχία.

Η τυχαία επιλογή φέρνει έναν άλλον παίκτη στο προσκήνιο, ο οποίος κάνει ένα εντυπωσιακό σερί, φτάνοντας στα 5 τετράγωνα και κερδίζοντας το χρυσό τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων. Με την κορυφή στα χέρια του, θα καλέσει κάποιον/α από «γειτονικό» τετράγωνο ή θα αποσυρθεί στρατηγικά;

Ακολουθούν κι άλλες μονομαχίες γνώσεων, οι οποίες μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου και αγωνίας, μέχρι που δύο παίκτες με τα καλύτερα στατιστικά καλούνται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στο «The Floor». Ποιος/α θα κερδίσει τα 2.000 ευρώ του αποψινού επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!





Πηγή: tvnea.com
