2025-10-24 10:00:41
Φωτογραφία για Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα

 

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha, καταγράφοντας εντυπωσιακό ποσοστό 22%. Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνεχίζει να κερδίζει το κοινό, διατηρώντας σταθερά την πρωτιά στη ζώνη της.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 20,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του στον πρωινό ανταγωνισμό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, η οποία σημείωσε 11,8%, ενώ στον ΣΚΑΪ η πρωινή εκπομπή κατέγραψε 7,1%.

Αντίθετα, η ι εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 συνεχίζει με πολύ χαμηλές επιδόσεις, συγκεντρώνοντας μόλις 5,1%, δείγμα της πτώσης που καταγράφει το τελευταίο διάστημα.

Στον αντίποδα, το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 παραμένει στα μονοψήφια επίπεδα, σημειώνοντας ξανά 0,9%, χωρίς να καταφέρνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη για την απογευματινή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Μάχη για την απογευματινή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
«Να με λες μαμά» στην κορυφή της prime time – Τα νούμερα τηλεθέασης στο κοινό 18-54
«Να με λες μαμά» στην κορυφή της prime time – Τα νούμερα τηλεθέασης στο κοινό 18-54
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
Φάκελος Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές
Φάκελος Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές
Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά
Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά