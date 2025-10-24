Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha, καταγράφοντας εντυπωσιακό ποσοστό 22%. Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνεχίζει να κερδίζει το κοινό, διατηρώντας σταθερά την πρωτιά στη ζώνη της.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 20,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του στον πρωινό ανταγωνισμό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, η οποία σημείωσε 11,8%, ενώ στον ΣΚΑΪ η πρωινή εκπομπή κατέγραψε 7,1%.

Αντίθετα, η ι εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 συνεχίζει με πολύ χαμηλές επιδόσεις, συγκεντρώνοντας μόλις 5,1%, δείγμα της πτώσης που καταγράφει το τελευταίο διάστημα.

Στον αντίποδα, το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 παραμένει στα μονοψήφια επίπεδα, σημειώνοντας ξανά 0,9%, χωρίς να καταφέρνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Πηγή: tvnea.com