2025-10-24 10:00:41
Φωτογραφία για Αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3
Η Ελλάδα τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» και η ΕΡΤ, όπως οφείλει, θα μεταδώσει ζωντανά από την ΕΡΤ3, τον Όρθρο, το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και τη Δοξολογία για την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου από τις 08:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, καθώς και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύει με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα την κάλυψη –μεταξύ των οποίων– και το μεγάλο OB Van της ΕΡΤ, το οποίο διαθέτει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από οποιαδήποτε άλλα που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενες παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη (ενοικιαζόμενα μάλιστα από ιδιώτη).

Να σημειωθεί ότι το ίδιο Van αξιοποιήθηκε και στις εκδηλώσεις της  ΔΕΘ, ενώ πέραν της παρέλασης θα καλύψει και τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο Van θα εργαστούν έμπειροι τεχνικοί της ΕΡΤ (ΕΡΤ3 & ΕΡΤnews).


Η ΕΡΤ, όπως οφείλει άλλωστε, προσφέρει στους Έλληνες την πιο ποιοτική κάλυψη και μετάδοση γεγονότων εθνικής διάστασης, όπως οι παρελάσεις των επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, με τα πιο σύγχρονα μέσα και πάντα με τη συνδρομή του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της. Η σκηνοθεσία της παρέλασης θα γίνει από σκηνοθέτη της ΕΡΤ3, ενώ στην περιγραφή θα συμμετέχει και δημοσιογράφος της ΕΡΤ3.

Το OB Van της ΕΡΤ θα καλύψει τη φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με σημαντικές καινοτομίες, με 24 κάμερες –σταθερές, φορητές, ασύρματες, γερανούς, τροχήλατες, drone, minicam και mirrorless– δηλαδή τριπλάσιο τεχνικό εξοπλισμό σε σχέση με την περσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, στις 26 Οκτωβρίου, κατά τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, το OB Van θα αξιοποιήσει 7 κάμερες και 1 drone, για την πλήρη κάλυψη της τελετής.

Η ΕΡΤ, όπως πάντα, φιλοδοξεί να προσφέρει την αρτιότερη και υψηλών προδιαγραφών κάλυψη μεγάλων γεγονότων, αξιοποιώντας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/10/2025)
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά;
Τι ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία
Τηλεοπτική Κριτική: “Καλημέρα Ελλάδα” – Υπεράνθρωπες προσπάθειες σε μια παλιά νοοτροπία
“Ήρθα για να μείνω”: Η Δάφνη Μπόκοτα μιλά για την τηλεοπτική της επιστροφή
“Ήρθα για να μείνω”: Η Δάφνη Μπόκοτα μιλά για την τηλεοπτική της επιστροφή
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Είκονες.
Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Είκονες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Η Liafarm στο πλευρό των νέων φοιτητών της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ