Άνοδο κατέγραψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 20,8%. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha φαίνεται να διατηρεί σταθερή τη δυναμική της, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 11,4%, ενώ στην τρίτη βρέθηκε το «Πρωινό» του ANT1 με 9,7%.

Η εκπομπή «10 Παντού» του Open ανέβηκε στο 8,6%, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση, ενώ οι «Αταίριαστοι» υποχώρησαν στο 7,7%.

Το «Breakfast @Star» συγκέντρωσε 6,1%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν Σε Ίδον», με 2,1%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τη «Super Κατερίνα» να διατηρεί σαφές προβάδισμα στο κοινό-στόχο και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να ενισχύσουν τη θέση τους στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
