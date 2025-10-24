2025-10-24 13:12:03
Φωτογραφία για Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Το ΥΠΕΝ ενέκρινε την τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για κάτι για το οποίο από παλιότερα σας είχαμε προϊδεάσει. Πρόκειται για το έργο «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ», δίνοντας «πράσινο φως» στην ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου σχεδιασμού του έργου, ήτοι ανάπτυξη διπλής υποδομής της σιδηροδρομικής sidirodromikanea
61 τρόποι για να μετρήσεις το ύψος ενός κτιρίου με κινητό τηλέφωνο
61 τρόποι για να μετρήσεις το ύψος ενός κτιρίου με κινητό τηλέφωνο
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
