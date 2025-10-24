2025-10-24 13:12:03

Το ΥΠΕΝ ενέκρινε την τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για κάτι για το οποίο από παλιότερα σας είχαμε προϊδεάσει. Πρόκειται για το έργο «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ», δίνοντας «πράσινο φως» στην ενσωμάτωση των διαφοροποιήσεων του περιβαλλοντικά εγκεκριμένου σχεδιασμού του έργου, ήτοι ανάπτυξη διπλής υποδομής της σιδηροδρομικής sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ