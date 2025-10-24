2025-10-24 13:38:36
Φωτογραφία για Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
Μια είδηση τελευταίας στιγμής μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στον «αέρα» του Πρωινού, σχετικά με την επιστροφή της βραδινής μουσικής εκπομπής «Σπίτι με το Mega». Σύμφωνα με την εκπομπή, θα πρόκειται για πέντε επετειακά επεισόδια.

Ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε ότι στο Mega έχουν δημιουργηθεί δύο «στρατόπεδα» σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την παρουσίαση. Η μία πλευρά υποστηρίζει τη Μαρία Μπεκατώρου, καθώς, όπως λένε, το κανάλι της οφείλει μια βραδινή εκπομπή. Η άλλη θεωρεί ότι το Σπίτι με το Mega ανήκει δικαιωματικά στη Ρούλα Κορομηλά. Τελικά, όπως σημειώνεται, η απόφαση θα ανήκει στον ιδιοκτήτη του καναλιού.

Σχετικά με τους καλεσμένους και τα αφιερώματα, η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που θα προετοιμάσουν αφιέρωμα θα είναι και ο Θοδωρής Φέρρης.

Πηγή: tvnea.com
