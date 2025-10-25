2025-10-25 10:51:42
Δυναμική εκκίνηση για την «Super Κατερίνα», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης του δυναμικού κοινού το πρωί της Παρασκευής, σημειώνοντας 18,1%.

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha φαίνεται να διατηρεί σταθερά το προβάδισμά της, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές της στην πρωινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, το οποίο συγκέντρωσε 12,7%, ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» με 11,9%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Λίγο πιο πίσω, το «Breakfast@Star» σημείωσε 11,3%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του στο τηλεοπτικό τοπίο.

Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 10,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους απήχηση στο ενημερωτικό κοινό, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» έκανε 5,4% με το «Πρωίαν σε είδον» να κάνει 2.3%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι τηλεθεατές δείχνουν να επιλέγουν διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τη διάθεση και τη θεματολογία της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
