2025-10-25 10:51:43
Φωτογραφία για Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση – Πρώτο το Happy Day στο δυναμικό κοινό



Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ενημερωτικές εκπομπές των σταθμών ανταγωνίζονται καθημερινά για την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα νούμερα τηλεθέασης, στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, σημειώνοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17,7%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην πρωινή ενημέρωση.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην τρίτη θέση, με ποσοστό 10%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 συνεχίζει να κινείται σε μονοψήφια νούμερα, σημειώνοντας 5,9%.

Τέλος, το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 5,2%, ενώ το Νωρίς Νωρίς  έκανε 3,4% παραμένοντας σταθερό στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα.

Η πρωινή ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά δυναμική και απρόβλεπτη, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν όλο και πιο συνειδητά τη δική τους «συντροφιά» για την πρώτη ενημέρωση της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
«The Floor»: Κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Floor»: Κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη για την απογευματινή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Μάχη για την απογευματινή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
«Να με λες μαμά» στην κορυφή της prime time – Τα νούμερα τηλεθέασης στο κοινό 18-54
«Να με λες μαμά» στην κορυφή της prime time – Τα νούμερα τηλεθέασης στο κοινό 18-54
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημεωρική ζώνη: Το Happy Day στην κορυφή της τηλεθέασης- Χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ξανά για το Καλημέρα Ελλάδα
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
Ενημέρωση για τη συνάντηση προέδρου ΦΣΑ με πρόεδρο ΤΕΑΥΦΕ
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης οι “Αποκαλύψεις” με τον Πέτρο Κουσουλό»
«Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης οι “Αποκαλύψεις” με τον Πέτρο Κουσουλό»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/10/2025)
"Δρόμοι Παλιοί" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Τουριστικό τρένο αναπτύχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων επιβατών
Τουριστικό τρένο αναπτύχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων επιβατών
Το Stars System επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star
Το Stars System επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του Star