





Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ενημερωτικές εκπομπές των σταθμών ανταγωνίζονται καθημερινά για την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα νούμερα τηλεθέασης, στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, σημειώνοντας 19,2% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερή προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17,7%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην πρωινή ενημέρωση.

Η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην τρίτη θέση, με ποσοστό 10%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 συνεχίζει να κινείται σε μονοψήφια νούμερα, σημειώνοντας 5,9%.

Τέλος, το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 5,2%, ενώ το Νωρίς Νωρίς έκανε 3,4% παραμένοντας σταθερό στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα.

Η πρωινή ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά δυναμική και απρόβλεπτη, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν όλο και πιο συνειδητά τη δική τους «συντροφιά» για την πρώτη ενημέρωση της ημέρας.

Πηγή: tvnea.com