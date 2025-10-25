











Με ξεκάθαρη πρωτιά κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη της Παρασκευής, καθώς η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό. Η δημοσιογραφική εκπομπή συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, που κατέγραψαν 8,6%, διατηρώντας τη δυναμική τους στο κοινό που αγαπά τις κοινωνικές ιστορίες.

Ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 8%, δείχνοντας ότι παραμένει σταθερό στις προτιμήσεις των τηλεθεατών που αναζητούν ενημέρωση και επικαιρότητα.

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4,3%, ενώ το «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 2,8%. Το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open κατέγραψε 2,2%, παραμένοντας στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης συνεχίζεται, με τον Πέτρο Κουσουλό να αποδεικνύει ότι οι «Αποκαλύψεις» κερδίζουν καθημερινά την εμπιστοσύνη του κοινού μέσα από τη θεματολογία και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Πηγή: tvnea.com