Με βαθιά συγκίνηση η Ελλάδα αποχαιρετά τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» που για περισσότερα από εξήντα χρόνια έντυσε με μουσική, στίχο και στοχασμό τη ζωή ολόκληρων γενεών. Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου πέρασε για να πει το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημιουργό.Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό.Από τη Θεσσαλονίκη στο πάνθεον της ελληνικής μουσικήςΓεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1944, ο Σαββόπουλος εγκατέλειψε τις σπουδές του στη Νομική για να ακολουθήσει τη μουσική. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 έγινε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Με λόγο ποιητικό, πολιτική σκέψη και ανήσυχο πνεύμα, ένωσε το ροκ με το λαϊκό και το παραδοσιακό στοιχείο, δημιουργώντας ένα εντελώς προσωπικό μουσικό ύφος.Τα έργα του — Φορτηγό, Μπάλλος, Βρώμικο Ψωμί, Τραπεζάκια Έξω — άφησαν εποχή. Οι στίχοι του αποτύπωσαν τη γλώσσα και την ψυχή της Ελλάδας σε δύσκολες εποχές, ενώ η παρουσία του στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης τον καθιέρωσε ως «φωνή συνείδησης» μιας ολόκληρης εποχής.Δημιουργός, στοχαστής, άνθρωποςΟ Σαββόπουλος δεν υπήρξε μόνο τραγουδοποιός· ήταν αφηγητής της ελληνικής εμπειρίας, σχολιαστής της κοινωνίας και άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να αλλάζει, να αμφιβάλλει και να προτείνει. Στις παραστάσεις του, στις αφηγήσεις και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, συνδύαζε το χιούμορ με τη φιλοσοφία, τη μνήμη με τη δημιουργία.Όπως συνήθιζε να λέει:«Η μουσική είναι η φωνή με την οποία θυμόμαστε ποιοι είμαστε.»Το αντίο μιας χώραςΣτη Μητρόπολη Αθηνών, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες και απλοί πολίτες στάθηκαν δίπλα στη σορό του, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Ανάμεσά τους άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, αλλά και νέοι που γνώρισαν τον «Νιόνιο» μέσα από το διαχρονικό έργο του.Η πολιτεία, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, όρισε η κηδεία να γίνει δημοσία δαπάνη, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του στην ελληνική μουσική και τα γράμματα.Η παρακαταθήκηΟ Διονύσης Σαββόπουλος άφησε πίσω του ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της μουσικής· μια στάση ζωής που συνδύασε τον λόγο, την πίστη, την ειρωνεία και τη βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και την πατρίδα.Η φωνή του θα συνεχίσει να αντηχεί μέσα από τραγούδια που έγιναν ιστορία.Η Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της, αλλά τα τραγούδια του θα μας συντροφεύουν για πάντα.Αιωνία του η μνήμη.Πηγή: tvnea.com