Στην απογευματινή ζώνη, η τηλεθέαση συνεχίζει να αναδεικνύει τις προτιμήσεις του κοινού, με τα παιχνίδια γνώσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην κορυφή βρέθηκε η εκπομπή «The Chase» με ποσοστό 14,9%, ακολουθούμενη από τον δημοφιλή «Τροχό της Τύχης» στο 14,1%.

Στη συνέχεια, οι ενημερωτικές εκπομπές καταγράφουν σταθερά νούμερα: το «Live News» στο Mega σημείωσε 12,7%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 έφτασε το 11,7%. Σημαντική παρουσία είχαν και οι ψυχαγωγικές εκπομπές όπως οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12,4% και το «Deal» με 11%.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης, με τα ποσοστά τηλεθέασης να κυμαίνονται από 8,8% έως 2,8%: το «5x5» σημείωσε 9,3%, το «Στούντιο 4» 8,8%, η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ R 5,1%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» 6,7%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open κατέγραψαν 3% και το «Το έχουμε» στον ΣΚΑΪ 2,8%.

Πηγή: tvnea.com